Модернизированный корабль «Смерч» оснастили устаревающими ракетами

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Перевооружение малого ракетного корабля раскритиковали эксперты.

С 2017 года на Камчатке на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр" производились капитальный ремонт и модернизация малого ракетного корабля «Смерч». 3 октября 2019 года в СМИ поступило сообщение о том, что МРК «Смерч» вернулся в состав Тихоокеанского флота, успешно завершив ходовые испытания и испытания нового вооружения.

В ходе модернизации кораблю заменили ракетный комплекс «Малахит» на противокорабельные крылатые ракеты «Уран». МРК получил новые отдельные системы и механизмы.

Летом 2019 года «Смерч» переместился в Приморье в Центр судоремонта «Дальзавод», где ему заменили системы артиллерийского вооружения и ПВО. В ходе испытаний корабль принял участие в праздновании Дня ВМФ России во Владивостоке.

Дозвуковая маловысотная ракета Х-35 «Уран», которой переоснастили «Смерч», предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. То есть, МРК «Смерч» способен уничтожать корабли почти в 10 раз больше него. Однако, ряд экспертов раскритиковали решение перевооружить «Смерч» ракетой «Уран», считая, что рациональнее было бы оснащать МРК сверхзвуковыми крылатыми ракетами, которые вполне имеются на вооружении у РФ.

По мнению критиков, из-за малой скорости ракеты её перехват не составит труда. Дальность пуска в 260 км заставит носитель приближаться к цели, что значительно повышает шанс ответного удара. Головка самонаведения «Урана» представляет из себя радиолокационную ГСН, которая не устойчива к современным средствам РЭБ, в условиях радиоэлектронной борьбы ракета может просто «заблудиться» на пути к цели. Существуют варианты с тепловизионной головкой, но они не распространены.

Военные специалисты опровергают критиков, ссылаясь на малую высоту конечного участка полёта – всего 3-4 метра. По мнению военспецов, большинство систем ПРО и ПВО не смогут эффективно противодействовать нескольким таким ракетам, летящим в одну цель.