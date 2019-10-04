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За что Жак Ширак получил высшую награду РФ?

Умерший на днях бывший президент Франции Жак Ширак был легендой мировой политики. Однако, одной из особенностей его правления была особая любовь к России.

Причём, эта любовь была взаимна. В 1997 году французский президент Жак Ширак был награждён из рук Ельцина «Орденом за заслуги перед отечеством I степени». На тот момент это была высшая государственная награда России.

Но за что французский президент получил столь высокую награду?

Дело в том, что президент Франции, теоретически, спас Россию от Третьей Мировой войны, как рассказали недавно СМИ.

Будучи президентом Франции, Ширак стал первым, кто отменил нацеливание французских ядерных ракет на российские цели. Франция обладает собственным атомным оружием, а единственным способом его размещения являются подводные лодки «Триумфан».

Этот шаг, показывающий доброе отношение Ширака к России, был оценен Ельциным. Однако, сам Ширак подвергся острой критике французской общественности. В те времена Франция считала, что Россия ещё представляет угрозу для «цивилизованного мира».

К сожалению, такова участь многих зарубежных политиков, которые показывали свою приязнь к России: их критикуют и гнобят, заставляя уходить в отставку или угрожая ею, как показывают судьбы Матео Сальвини и Дональда Трампа.