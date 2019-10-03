Вместо «Арматы» армия получит Т-90М

Сегодня, 11:05

Смогут ли модернизированные танки отвечать требованиям современного боя?

По сообщениям главнокомандующего Сухопутных войск России Олега Салюкова, танки Т-90М «Прорыв-3» поступают в войска РФ. Это не новое производство, к виду Т-90М приводятся танки Т-90А во время капитального ремонта.

Наряду с Т-90М, для армии продолжают закупать Т-72Б3М. Несмотря на общие компоненты, у танков имеются серьёзные различия. Т-90М имеет сварную башню из катанных листов, наполнитель лба башни переработан, Т-72Б3М сохранил литую башню и старый наполнитель. Обе машины в лобовой проекции прикрыты динамической защитой «Реликт», но у «Прорыва» между блоками ДЗ отсутствуют зазоры, прикрыта маска орудия. У Т-90М предполагались узлы КАЗ «Афганит», возможна установка КАЗ «Арена-Э».

На Т-72Б3М устанавливается прицелы «Сосна-У» и 1А40-4 с автоматом сопровождения. На Т-90М установлен комплекс управления огнём «Калина» с элементами от «Арматы». Пушка у «Прорыва» 2А82-1М также от Т-14. Она имеет большую длину ствола и расширенную камору, что позволяет использовать увеличенные заряды. Т-72Б3М обладает пушкой 2А46М-5-01 со стандартной каморой. У обеих танков автомат заряжания и орудия адаптированы для стрельбы новыми БОПС с повышенным удлинением. В теории, выстрел такими БОПС из 2А82-1М должны пробивать лобовую броню последних модификаций «Абрамсов».

У Т-90М лотки с боеприпасами автомата заряжания защищены армированными тканями. Матами из такой же ткани покрыты борта внутри. Боеприпасы из баков-стеллажей в боевом отделении перенесены в кормовую нишу башни с вышибными панелями. Эти меры должны частично решить «проблему летающих башен» у советских танков и увеличить шанс выживаемости экипажа при пробитии бортовой брони.

Т-90М является прорывом в танкостроении по сравнению с другими серийными советско-российскими танками. Он может быть интегрирован в общую боевую сеть, его возможности по обнаружению целей значительно возросли. Но Т-90М не способен заменить «Армату» на поле боя. Западные танки благодаря унитарному выстрелу имеют возможности по дальнейшему удлинению БОПСов. В их концепции, танки не имеют таких жёстких ограничений по весу, а значит резерв по наращиванию лобовой брони тоже есть. Т-90М при этом является пределом возможностей по модернизации Т-90/Т-72. Несмотря на возможность более раннего обнаружения цели, «Прорыв-3» может проигрывать западным танкам как по защищённости, так и по бронепробитию. Т-14 же обладает совершенно другим уровнем защищённости, а установка на «Армату» новой 152 мм пушки мгновенно сделает броню западных танков устаревшей. Но это не значит, что Т-90М и Т-72Б3М бесполезны на поле боя. С поддержкой пехоты и борьбой с вражескими укреплениями они ещё долго будут справляться.