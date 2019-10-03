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Новейший танк будет управляться только «по приборам».

Генерал Армии Алексей Маслов, спецпредставитель «Уралвагонзавода» по военном-техническому сотрудничеству заявил об изменениях, которые будут внесены в конструкции танка Т-14 «Армата». Главное, что произойдёт — систему управления танка Т-14 «Армата» полностью изменят.

Для экипажа танка будут созданы такие условия, при которых они будут наблюдать за ситуацией на поле боя только при помощи приборов, не используя традиционные оптические системы наблюдения. По мнению экспертов это ещё больше повысит защищённость экипажа во время ведения боевых действий.

Система управления танком будет изменена полностью и лишена тех недостатков, которые отмечались экспертами ранее из-за того, что экипаж расположен не в башне танка, а в его корпусе. Многие эксперты считали, что это резко ухудшает обзор для командира танка и наводчика.

Теперь танки «Армата» будут иметь совершенно иные конструкторские решения в системе управления. При этом они сохранят всю простоту управления и эксплуатировать технику смогут даже солдаты срочной службы.

«Управлять танком будет не сложнее, чем в компьютерной игре», — уверен военный эксперт Виктор Литовкин. Эксперт считает, что такая ситуация ещё более повысит боевую эффективность танка — находясь в полностью защищённой бронекапсуле экипаж сможет действовать ещё увереннее и спокойнее. При этом, вне боевого столкновения, экипаж вполне может, при необходимости, вести наблюдение через открытые люки, а не быть всё время «заточённым» в бронированной коробке.

Ранее в СМИ высказывалось опасение, что чрезмерное доверие к электронным средствам обнаружения может, наоборот, привести к проблемам в бою или даже гибели танка. Электронные датчики через чур уязвимы и танк легко можно будет «ослепить» — считают сторонники этой точки зрения.

Генерал Маслов с этим не согласен. Во-первых, электронная система наблюдения «Арматы» хорошо защищена. Во-вторых, традиционные оптические системы подвергаются такой же опасности.

По мимо этого, по мнению эксперта, у современного «сетевого боя» свои особенности. Экипаж танка сможет по защищённым каналам получать «картинку» с беспилотников, вертолётов, соседних боевых машин и командиров подразделений.

Так что не стоит в концепцию современной боевой машины «тащить» опасения прошлой войны — считают эксперты.