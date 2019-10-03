Систему ПВО С-500 «Прометей» испытали «в боевых условиях» в Сирии – СМИ

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При испытаниях, как сообщается, были выявлены некоторые проблемы.

Близкая к революционной новая система ПВО С-500 «Прометей» была тайно доставлена на территорию Сирии, где прошла серию испытаний. Об этом, со ссылкой на источники в Минобороны, 2 октября сообщили «Известия».

Раскрыть свои источники журналисты отказались, однако, сославшись также на представителей оборонно-промышленного комплекса, отметили, что во время испытаний нового оружия возникли, якобы, «небольшие неполадки». В данный момент все эти проблемы уже были устранены.

Когда именно состоялись данные испытания неизвестно, но, если они действительно имели место, то речь, скорее всего, идет об августе 2019 года. Также, интересно, что ранее о «тайном» испытании Россией новейших систем ПВО неоднократно сообщали американские СМИ, а именно телеканала CNBC и издание The National Interest. При этом, по словам журналистов последнего, мощь новых российских оружейных разработок «повергает в ужас».

Напомним, что старт серийного производства ЗРК С-500 запланирован на 3-4 квартал 2020 года. Об этом своем интервью 16 сентября сообщил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, также допустивший, что первым иностранным покупателем «Прометея» может стать Китай.