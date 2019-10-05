Су-57 с лазером? Минобороны объявило о создании нового лазерного полигона

Добро пожаловать в будущее!
В Российской Федерации все чаще появляются новые военные технологии. Последними новостями в данном сегменте является отечественное лазерное оружие. Минобороны объявило о создании нового лазерного полигона.
«Супер лазерные указки», именно так называли разрабатываемый проект многие военные эксперты. Это стало своеобразным приколом в конструкторских кулуарах и не раз высмеивалось коллегами. Но когда, Сергей Шойгу объявил о уже существующем ПОЛИГОНЕ лазерного оружия — юмор сменился уважением. В рамках проекта также планируется модернизация истребителей Су-57. На летательные аппараты будут установлено экспериментальное лазерное вооружение. В данные разработки, также не верили западные страны, а сейчас объявляют Россию лидером в гонке вооружений.
Да, это даже трудно представить. Казалось бы, только вчера лазерное оружие — может быть только в фильмах про инопланетян, а сегодня — это уже реальность. Россия приблизилось к творению Джорджа Лукаса, и кто знает, возможно благодаря отечественным технологиям «Звездные Войны» — станут документальным фильмом.