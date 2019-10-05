Су-57 с лазером? Минобороны объявило о создании нового лазерного полигона

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В Российской Федерации все чаще появляются новые военные технологии. Последними новостями в данном сегменте является отечественное лазерное оружие. Минобороны объявило о создании нового лазерного полигона.

«Министерство обороны заключило контракт на проведение опытно-конструкторской работы „Стретта“, предполагающей создание комплекса средств лазерной имитации стрельбы и поражения для специализированного полигона боевой подготовки», — сообщил из журналистов издания ТАСС.

«Супер лазерные указки», именно так называли разрабатываемый проект многие военные эксперты. Это стало своеобразным приколом в конструкторских кулуарах и не раз высмеивалось коллегами. Но когда, Сергей Шойгу объявил о уже существующем ПОЛИГОНЕ лазерного оружия — юмор сменился уважением. В рамках проекта также планируется модернизация истребителей Су-57. На летательные аппараты будут установлено экспериментальное лазерное вооружение. В данные разработки, также не верили западные страны, а сейчас объявляют Россию лидером в гонке вооружений.