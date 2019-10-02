Япония возмущена запусками ракет КНДР - СМИ

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Пхеньян вновь накаливает обстановку у народных границ.

С момента появления у Северной Кореи баллистических ракет и пусковых установок, Народная республика не перестаёт напоминать о себе не только на корейском полуострове, но и во всём мире. Что-что, а мощью своих вооружённых сил Пхеньян, действительно, может похвастаться без лишней скромности, но порой это хвастовство становиться беленой в глазу у очень многих. И если соседи с южной части полуострова уже привыкли к постоянной практики милитаризма КНДР, то весь остальной мир вспоминает об этом, когда что-то взрывоопасное взлетает с северокорейский полигонов, об этом заявили в СМИ.

Так, ещё совсем недавно политика Ким Чен Ына, представлялась многим лидерам – Си Цзиньпину, Мун Джэину, и даже Дональду Трампу, как попытка сближение с западом. Ведь молодой вождь встретившись со всеми капиталистами, решил изменить курс и по результатом переговоров заявил об отказе КНДР от ядерной программы и сокращении в ВС республики ракет среднего и ближнего радиуса действия. Однако, за два года взгляды Кима поменяли и вместо разоружение началось активное испытание, всё более новых и продвинутых установок.

В середине сентября в провинции Пхёнан-Намдо, в присутствии самого Ына была испробована новейшая система залпового огня, снаряды который покрыли расстояние в 330 км и упали в Японском море. Ещё один запуск направленный в сторону Японского моря был произведен сегодня и покрыл расстояние в 450 км. Как заявляют южнокорейские военные, скорее всего ракеты, были запущены с подводной лодки, взлетев на высоту 900 км. В обоих случаях действия КНДР осудил Токио, в частности, премьер министр Синдзо Абэ назвал действия Пхеньяна нарушающими резолюции СБ ООН.

Данная провокация заставила страны провести военные совещания, с привлечением США. Видимо, как бы Пхеньян не стремился переходить к политике лояльности для прозападных государств, но у него это не получится. Такое противоречит северокорейской природе, ведь во всём мире, именно, КНДР враг Вашингтона №1.