Названы области начала Третьей Мировой войны

Сегодня, 12:00

Эксперты сказали откуда стартует конец человечества.

Периодически приходится слышать о возможности начала Третьей Мировой войны, о различных её формах, то с применением ядерного оружия, то как битву высоких технологий с участием искусственного интеллекта (ИИ) и лазерного оружия. Спектр представлений и теорий очень широк, но всё же, где в действительности может начаться тотальное сражение человечества и что послужит толчком?

Военно-политические эксперты оценили ряд наиболее "горяих" зон, где возможно после провокации стартует Мировая Война.

Что не удивительно, но не везде есть восставший ИИ, террористы или товарищи коммунисты, но в каждой из территорий, так или иначе присутствует…США.

Однако, не стоит делать поспешных выводов, ведь не обязательно глава Белого дома нажмёт на красную кнопку первым или захочет вообще прибегать к помощи своего знаменитого чемоданчика. Первой областью является Южно-Китайское море, удивительно, но морские территории стоят более острым вопросом между КНР и США, чем суша. Противостоят страны здесь друг другу давно, но обострился вопрос в 2015 году, когда Поднебесная с помощью своего флота стала оказывать давление на страны-соседей, их прибрежную зону и зоны архипелагов. Вашингтон ответил в этом году, прислав (с неизвестной миссией) в данные воды представителя своих ВМС, вооруженного ракетами нового поколения. Неизвестность и нарушение паритета, естественно, сказались на стабильности в этой области.

Второй территорией был есть и будет оставаться Корейский полуостров, с самого момента, как сильные мира сего – США и СССР «распилили» в 1945 году эту землю по 38 параллели, здесь не затихает политическое противостояние одной нации. И если США продолжают сотрудничать со своими корейцами – южными, в .т.ч. и в военной сфере, то КНДР после распада СССР и сближения КНР с западом совсем отбилось от рук. Очень часто Пхеньян заявляет, что, именно, он является основным врагом Вашингтона, а доказывает это испытанием управляемых ракет. А как известно – очень опасно, когда управляемые ракеты с ядерным зарядом попадают в руки неуправляемых людей.

На третьей территории война по-хорошему и не может начаться, потому что она там никогда и не затихала, речь, конечно о Ближнем Востоке. В тех областях в земле слишком много горячей нефти, а у людей горячей крови. Но аналитики заявляют, что в силу того, что Иран не желает идти ни на какие уступки к США, а также продолжает заниматься развертыванием своей ядерной программы, это может привести к обострению отношений и началу боевых действий, а так уж сложилось, что Тегеран имеет ряд союзников в мире, в виду контроля ряда точек поставки нефти.

Четвёртая наиболее популярная область начала очередной Мировой войны – это Европа, а точнее её центральная часть, западные эксперты, практически, в один голос говорят, что если со стороны России последует агрессии и инициатива для начала боевых действий, то первыми под раздачу попадут – Польша и Германия, ну может ещё Прибалтика. Западные аналитики почему-то считается, что РФ, как наследница СССР переняла военно-тактические навыки «красных» и прежде, чем ударить сверхзвуковыми ракетами по обоим побережьям США, Москва повторит практику из 20 века.

Наиболее популярные области рассматриваемые экспертами, разбросаны по миру и их объединяет только наличие во всех этих точках интересов США, но как уверяется Белый дом, ни в коем разе не будет выступать агрессором в развязывании Третьей мировой войны, все действия будут «естественным» ответом на провокацию не демократических стран.