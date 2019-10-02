Сын главы района Краснодарского края устроил стрельбу с «Калашом» во время гулянья

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«Калаш» становится атрибутом праздника не только на Кавказе.

Стрельба во время праздников стала обыденным на праздниках в республиках Кавказа, теперь эта мода пришла и на Кубань.

В интернете появилось видео, как двое мужчин у кафе «Нива» в селе Белая Глина достают автомат Калашникова и открывают огонь в воздух. Позже в одном из стрелков узнали сына главы Белоглинского района Краснодарского края. Чиновник признал, что на записи его отпрыск Александр Коклин.

Александр Коклин явился в полицию с повинной и с оружием, которое использовал во время гулянья. По предварительным данным экспертизы, оружие является охолощенной моделью. Об этом ранее и заявлял отец правонарушителя, подчёркивая, что стрельба велась за пределами населённого пункта. Место ведения стрельбы может стать ключевым в ходе рассмотрения дела, так как если огонь был открыт в общественном месте, то спасти от наказания сына чиновника, вряд ли поможет статус его отца.

«Извиняюсь, если кому-то были доставлены неудобства. Но пока никаких обращений от граждан не поступало», — заявил чиновник в интервью «Комсомольской Правде».

В случае если Александр Коклин будет признан нарушителем общественного порядка, ему грозит до 15 суток ареста.