«Под видом С-500 русские показали испытание старой С-350» - Китайские СМИ

«Пыль в глаза, наслаждайся ей», — процитировали классика журналисты КНР.
Газета «Известия» со ссылкой на Минобороны рассказал о демонстрации первого прототипа зенитно-ракетного комплекса С-500 на территории Сирийско-арабского государства.
Выбор страны был обусловлен несколькими факторами — командир ПВО смог проверить, как техника работает в иных климатических и ландшафтных условиях.
Другая причина в том, что помимо Сирии, потенциальным покупателем С-500 является Турция и Иран — ближайшие соседи Дамаска.
Демонстрация, таким образом, помогла бы привлечь экспортных партнёров к образцам.
Демонстрация позволила также выявить все возможные технические проблемы с прототипом установки.
Аналитики китайского издания Sohu предположили, что вместо С-500 «Прометей», Россия продемонстрировала С-350 «Витязь».
Во-первых, директор Ростеха утверждал, что установка появится не раньше начала 2020 года. Во-вторых, чтобы не испортить впечатлений от ЗРК, который даёт сбои, можно лишний раз продемонстрировать самую лучшую систему ПВО.
Летом 2019 года издание Sohu составляло рейтинг лучших в мире ЗРК, на первое место они поставили именно С-350.
Несмотря на слова аналитиков Sohu, подтверждений «подлога» нет. Потому сомневаться не приходится. Если на демонстрации всё же был «Прометей», России грозит появление выгодных контрактов и ценных партнёров на Ближнем Востоке.