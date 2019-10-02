«Под видом С-500 русские показали испытание старой С-350» - Китайские СМИ

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«Пыль в глаза, наслаждайся ей», — процитировали классика журналисты КНР.

Газета «Известия» со ссылкой на Минобороны рассказал о демонстрации первого прототипа зенитно-ракетного комплекса С-500 на территории Сирийско-арабского государства.

Выбор страны был обусловлен несколькими факторами — командир ПВО смог проверить, как техника работает в иных климатических и ландшафтных условиях.

«Там жарко и пыльно», — лаконично пояснил экс-замкомандира ВВС РФ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Другая причина в том, что помимо Сирии, потенциальным покупателем С-500 является Турция и Иран — ближайшие соседи Дамаска.

Демонстрация, таким образом, помогла бы привлечь экспортных партнёров к образцам.

Демонстрация позволила также выявить все возможные технические проблемы с прототипом установки.

Аналитики китайского издания Sohu предположили, что вместо С-500 «Прометей», Россия продемонстрировала С-350 «Витязь».

Во-первых, директор Ростеха утверждал, что установка появится не раньше начала 2020 года. Во-вторых, чтобы не испортить впечатлений от ЗРК, который даёт сбои, можно лишний раз продемонстрировать самую лучшую систему ПВО.

«Под видом С-500 русские показали испытание старой С-350. Несмотря на это, увиденное поражает взгляд. Кажется, что ничего, кроме „Витязя“ не существует. За „Прометей“ совсем не обидно», — заявили китайские пользователи в коментариях.

Летом 2019 года издание Sohu составляло рейтинг лучших в мире ЗРК, на первое место они поставили именно С-350.

Несмотря на слова аналитиков Sohu, подтверждений «подлога» нет. Потому сомневаться не приходится. Если на демонстрации всё же был «Прометей», России грозит появление выгодных контрактов и ценных партнёров на Ближнем Востоке.