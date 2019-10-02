Российский вертолет Ка-52К «Катран» защитит Японию от КНДР – эксперт

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В Японском море новейшая ударная вертушка займется перехватом ракет.

2 октября Северная Корея осуществила очередной запуск двух баллистических ракет, что очень обеспокоило родину «самураев».

Одна из ракет упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии, о чем заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Данные действия военных КНДР обеспокоили также власти России, та как Япония по словам Владимира Путина является важным экономическим партнером с которым необходимо выстроить взаимовыгодные отношения.

В связи с чем, по мнению экспертов, России стоит принять меры по сдерживанию корейской условной агрессии в сторону Японии.

Одним из решения служит перехват ракет КНДР до пересечения ими территории вод Японии и в этом может помочь современный морской вертолет Ка-52К «Катран».

Данная вертушка является специальной корабельной версией штурмового вертолета Ка-52 «Аллигатор» пришедшего на смену легендарного Ка-50 «Черная акула».

Применение «Катрана» в Японском море возможно ввиду наличия внушительного вооружения, способного поражать не только водные объекты, но также любые воздушные цели, которые находятся вне зоны действия ПВО.

Это достигается за счет разработанной для вертолета Ми-28НМ новейшей дальнобойной управляемой ракеты, которая по техническим возможностям способна находиться на вооружении Ка-52К.

В связи с чем, применение «Катрана» в Японском море является целесообразным и экономическим выгодным решением для России, так как охрана морских границ позволит наладить отношения с Японией.

Также это позволит обезопасить российские как военные, так и гражданские корабли от случайных попаданий ракет КНДР которые в последнее время «заигрались» с военными испытаниями.