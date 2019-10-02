Украина купила 150 ракет для уничтожения ЗРК С-400 - Американские СМИ

Сегодня, 07:43

Bloomberg рассказал о сделке с США на $39 млн.

США подтвердили покупку украинской стороной 150 самонаводящихся современных ракет Javelin и две установки.

«Противотанковый дротик» показал свою мощь в Афганистане, Ираке и Сирии. По версии Bloomberg, установки встанут на вооружение украинских военных, действующих на границах Донбасса — с 2014 года война на востоке Украины унесла уже 14 тысяч жизней.

По версии аналитиков издания The National Interest, «Дротики» будут использоваться против российских ЗРК С-300 и С-400.

«Пробивная способность противотанковой ракеты позволит серьёзно повредить зенитно-ракетный комплекс, однако не уничтожить благодаря модернизированным системам защиты», — высказали своё мнение российские эксперты.

«Джавелин» работает по принципу «Выстрелил-Бросил», но не является одноразовым — с весом 23 килограмма особо не побегаешь по полю боя. Значит, на то, чтобы вывести системы ПВО из строя, есть немного шансов. Главный минус Javelin — низкая дальность стрельбы, из-за чего к противнику нужно подходить вплотную.

Украина уже покупала эти ПТРК в в марте 2018 года в размере 210 ракета и 37 пусковых установок.

На российских ЗРК С-400 «Триумф» установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые способны ослепить не только вражеские истребители, но и самонаводящиеся ракеты.

В сети уже опубликовано видео тестового выстрела — «Дротик» смог пробить броню американского «Абрамса» и вывести его из строя, однако экипаж танка не пострадал бы.

«Со стороны американских СМИ подобные объявления могут быть банальной провокацией — сначала их офицер говорит о «таинственном» оружии, которым он пойдёт на Калининград, минуя все системы ПВО, теперь у них Украина готовится к битве с ЗРК — это и есть их секретное оружие?!», — высказались российские аналитики.