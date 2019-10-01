Китай продемонстрировал ракету для III мировой

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На параде в Пекине китайцы показали новейшую межконтинентальную ракету.

В Пекине на параде по случаю 70-летней годовщины образования Китайской Народной Республики впервые для широкой публики представлена новейшая межконтинентальная ракета DF-41.

Ракета Дунфэн-41, рассчитана на несение разделяющейся боеголовки с 10 ядерными блоками. Дальность полёта DF-41 до 12 тысяч километров. Ракета предназначена для запуска с наземных установок, ракетных шахт, а также железнодорожных платформ, что затрудняет отследить перемещение оружия.

Разработка DF-41начата в 80-е годы прошлого века. Первое появление ракеты ожидалось в 2009 году, однако лишь в 2012 году впервые ракета прошла испытания. Позже ракета была принята на вооружение и передана во 2-ой артиллерийский корпус Народно-освободительной армии Китая.

В начале 2017 года гонконгские СМИ сообщили, что Дунфэн-41 встал на боевое дежурство в северо-восточных провинциях Китая в 700 километрах от Владивостока. Эксперты тогда заявили, что такие действия показывают высокий уровень доверия между двумя странами. Российская сторона тоже не увидела в этом угрозу, однако усилила группировку противоракетной обороны. Стоит отметить, что такое расположение ракеты позволяет нанести удар по Москве.