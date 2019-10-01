ВКС РФ подвели итоги борьбы с мировым терроризмом

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Ключевые удары по исламистам были нанесены с небес.

Россия является одной из стран в мире, оказывающая активное противодействие терроризму и радикальным организациям, которые им занимаются. Так, в рамках антитеррористической программы ещё в 2015 году ВС РФ началась операцию по поддержанию демократического режима в Сирии и сохранению территориальной целостности страны. Сами власти в купе с Сирийской арабской армией попросили поддержки. За 4 года миротворческой кампании была проделана немалая работа, масштаб боевых действий и полей сражений не может не впечатлять.

Именно, поддержка и удары ВКС РФ смогли во многом переломить ход войны в Сирии, разбить армию, инфраструктуры и укрепления Исламского государства* (*организация запрещена на территории РФ). Военно-воздушные операции РФ оборвали каналы поддержки ИГИЛ* (*организация запрещена на территории РФ), по которым «Аль-Каида»* (*организация запрещена на территории РФ) и «Джебхад ан-Нусры»* (*организация запрещена на территории РФ) осуществляли поставки вооружения (в том числе и химического), живой силы, в виде радикалов и наёмников, а также наркотических веществ.

Также благодаря российской авиации была разрушена половина нефтедобывающих и перерабатывающих комплексов, а это десятки заводов и станций, которые приносили боевикам от незаконной торговли топливом более 2 млрд долларов в год. За один год ВКС РФ совершили более 7 тысяч боевых вылетов, разрушив около 13 тысяч объектов и сооружений, принадлежащих Исламскому государству*(*организация запрещена на территории РФ) и ликвидировав несколько тысяч боевиков. Операции проводили совместно с отечественным спецназом и ВМФ РФ, а также сирийской армией (САА), всего в них было задействовано около 70 российских самолётов различных моделей.

Не смотря на то, что не обошлось и без потерь, операцию в Сирии можно считать успешной, во многом благодаря российским ВС, и в частности ВКС РФ было остановлено наступление боевиков на столицу (Дамаск), а в очень короткие строки отбиты стратегические центры страны (Алеппо, Пальмира, Идлибе и т.д.), контроль над которыми законными властями, позволил завершить миротворческую операцию за пару лет, а не растянуть войну на десятилетия.