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«Израиль поставил Путина с его ПВО на место», — заявили журналисты Defense World.

Самолёты оказались в опасной близости у столицы Сирии.

Американское издание Defense World заявило о «неловком» инциденте, который произошёл 19 сентября.

Несколько израильских истребителей-невидимок F-35 вплотную подлетели к Дамаску, но небыли зарегистрированы радарами ни С-300, ни С-400.

Израильский вариант американского самолёта является слегка модернизированной версией. Незначительные изменения, видимо, и помогли пилотам проявить подобную наглость.

Благодаря американским СМИ стало известно, что полёт выполнялся в тестовом режиме, чтобы в случае успеха показать несостоятельность российских зенитно-ракетных комплексов, которыми так гордится мир.

«ЗРК С-400 не заметил несколько истребителей F-35. В упор не заметил. Проспал», — заявили аналитики американских СМИ.

После инцидента на объектах НПЗ в Саудовской Аравии, Владимир Путин предложил арабам заменить ужасные и недоработанные ЗРК Patriot на С-400, что в западном мире сочли за наглость.

«Если «Патриот» пропустил несколько маленьких БПЛА, то «лучший из лучших» С-400 на минимальной близости пропустил несколько истребителей, что в условиях боевых действий, могло закончиться печально», — заявили военные эксперты.

Однако встаёт серьёзный вопрос — почему полёты нескольких F-35 небыли зарегистрированы вообще никем? Почему схемы полётов, предоставленные изданием DW со ссылкой на Минобороны Израиля, не соответствуют действительности? И раз уж С-400 не соответствует действительности, почему он ловит более 90% БПЛА на территории Ближнего Востока?

Ответом может быть то, что израильские источники совершили информационный вброс, поскольку всё больше стран идут на контакт с Россией ради покупки С-300 и С-400 «Триумф». А от «американцев» избавляется даже Саудовская Аравия.