«Израиль поставил Путина с его ПВО на место», — заявили журналисты Defense World.
Самолёты оказались в опасной близости у столицы Сирии.
Американское издание Defense World заявило о «неловком» инциденте, который произошёл 19 сентября.
Несколько израильских истребителей-невидимок F-35 вплотную подлетели к Дамаску, но небыли зарегистрированы радарами ни С-300, ни С-400.
Израильский вариант американского самолёта является слегка модернизированной версией. Незначительные изменения, видимо, и помогли пилотам проявить подобную наглость.
Благодаря американским СМИ стало известно, что полёт выполнялся в тестовом режиме, чтобы в случае успеха показать несостоятельность российских зенитно-ракетных комплексов, которыми так гордится мир.
После инцидента на объектах НПЗ в Саудовской Аравии, Владимир Путин предложил арабам заменить ужасные и недоработанные ЗРК Patriot на С-400, что в западном мире сочли за наглость.
Однако встаёт серьёзный вопрос — почему полёты нескольких F-35 небыли зарегистрированы вообще никем? Почему схемы полётов, предоставленные изданием DW со ссылкой на Минобороны Израиля, не соответствуют действительности? И раз уж С-400 не соответствует действительности, почему он ловит более 90% БПЛА на территории Ближнего Востока?
Ответом может быть то, что израильские источники совершили информационный вброс, поскольку всё больше стран идут на контакт с Россией ради покупки С-300 и С-400 «Триумф». А от «американцев» избавляется даже Саудовская Аравия.