МВД повысит зарплату в 3 раза сотрудникам ФМС наперекор украинцам

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Миграционной службе повышают зарплату и льготы, «лишь бы взяток не брали».

Согласно проекта постановления камбина, подготовленного МВД, сотрудникам миграционной службы временного подразделения Ростовской области предлагают установить заработную плату в размере 3х месячных окладов.

Данный проект предполагает увеличение заработной платы только для сотрудников занимающихся оформлением гражданства РФ для украинцев.

По мнению экспертов, данная мера, связана с целью ускорения выдачи гражданства РФ и устранения коррупции, в виде выдачи документов за денежное вознаграждение без очереди.

Предполагается пополнение штата за счёт сотрудников из других территориальных органов МВД России, заключивших контракт о службе во временном подразделении.

Также данным сотрудникам МВД будет повышен коэффициент службы, из расчета 1 месяц работы будет приравниваться к 1,5 месяцам при назначении пенсии, например как в Дальневосточном регионе России.

Всего ориентировочно планируется выделить 1 млрд 185,3 млн из бюджета страны для временного подразделения, с учетом того, что данная сумма рассчитана приблизительно на три года.

В связи с чем, возможно сделать вывод, что в МВД пошли на хитрый ход по устранению коррупции, дав сотрудникам полиции деньги и льготы, лишь бы взяток не брали и не позорили страну перед ее будущими гражданами.