Сегодня, 05:35

«Подарок Путина Асаду оказался «арендованным» имуществом», — заявили аналитики Sohu.

Российская армия вступила на земли Сирийско-арабской республики в 2015 году.

Чтобы защитить истребители и штурмовики ВКС РФ и ВВС Сирии, Кремль отправил на помощь войска ПВО. Почти на всей территории государства расположены российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

Война кончилась, но армия осталась в стране. Как заявили аналитики китайский информационных порталов, бойцы ГУ ГШ являются «телохранителями» ЗРК.

Поскольку высок риск нападения со стороны остаточных групп боевиков, а основные их цели как раз таки ПВО, которые не позволяют боевикам использовать БПЛА, российские военнослужащие занимаются охранной деятельностью.

Как ЧОП, только государственное.

«Почему русские не используют частные охранные компании такие как ЧВК — не понятно. Вполне возможно, что к ним доверия еще меньше, чем к сирийцам. Оборудование дорогое — вряд ли его заберут назад, но видимо будет выделен постоянный контингент, занимающийся угрозами С-400», — заявили журналисты КНР.

В доказательства также приводится информация российских СМИ. «Комсомольская правда» рассказала историю военного корреспондента в Сирии. Информация была посвящена вопросу, почему «командировочные» никогда не вернуться домой с войны.

По сути, то, что преподносилось как подарок от России Сирии, на деле оказалось «арендованным» имуществом — ЗРК по большей части расположены на или у российских баз и охраняются военными МО РФ.