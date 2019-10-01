Китайские СМИ рассказали о «телохранителях» ЗРК С-400 в Сирии

«Подарок Путина Асаду оказался «арендованным» имуществом», — заявили аналитики Sohu.
Российская армия вступила на земли Сирийско-арабской республики в 2015 году.
Чтобы защитить истребители и штурмовики ВКС РФ и ВВС Сирии, Кремль отправил на помощь войска ПВО. Почти на всей территории государства расположены российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.
Война кончилась, но армия осталась в стране. Как заявили аналитики китайский информационных порталов, бойцы ГУ ГШ являются «телохранителями» ЗРК.
Поскольку высок риск нападения со стороны остаточных групп боевиков, а основные их цели как раз таки ПВО, которые не позволяют боевикам использовать БПЛА, российские военнослужащие занимаются охранной деятельностью.
Как ЧОП, только государственное.
В доказательства также приводится информация российских СМИ. «Комсомольская правда» рассказала историю военного корреспондента в Сирии. Информация была посвящена вопросу, почему «командировочные» никогда не вернуться домой с войны.
По сути, то, что преподносилось как подарок от России Сирии, на деле оказалось «арендованным» имуществом — ЗРК по большей части расположены на или у российских баз и охраняются военными МО РФ.