ВВС США бомбят ИГИЛ* своими F-15 и F-35

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Вашингтон очищает север Ирака от исламистов.

Исламское государство (ИГИЛ)* (*организация запрещена в РФ), в силу того, что является преступной организацией и запрещённым формированием во всём цивилизованном мире, не прекращает своего противостояния с демократическими странами с самого своего зарождения. И не смотря на то, что ряд экспертов утверждает, что последователи мирового халифата, практически уничтожены, всё же по миру остаются островки исламизма и речь идёт не только о Сирии.

Так, с ИГИЛ* (*организация запрещена в РФ) с самого начала сражается США, причём, боевые кампании проходят и в Афганистане и Ираке. Последняя крупная миссия, против террористической организации была проведена Вашингтоном в середине сентября. Массированному авиа-удару подверглись оплоты исламистов и их инфраструктура на севере Ирака, в частности вдоль реки Тигр, на южных рубежах Мосула. О проведённой операции заявил полковник армии США Майлз Б. Каггинс III, военными лицами предполагается, что, именно, данные территории и служат основной транзитной зоной для переброски наёмников и экстремистов в ряды ИГИЛ* (*организация запрещена в РФ), в том числе и на территорию Сирии. Утверждается, что в операции были задействованы американские ВВС, а в частности самолеты F-15 и F-35, которые в общей сложности сбросили около 36 тысяч тонн бомб применяя при этом системы лазерного наведения для более точного нанесения ударов. Запись ведения против-террористической операции военно-воздушными силами была представлена Каггинсом, по примеру главы Белого дома, в твиттере.