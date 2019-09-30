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Авиа «Fix Price» — все по миллиарду.

Представитель опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого, заявил о том, что истребитель пятого поколения Су-57, который на данный момент стоит 60 млрд рублей, может стоить 48 при правильном производстве конструкции. Инженер предложил производить детали из общей массы ресурсов, а не закупать все по отдельности:

«Если мы будем покупать сразу все материалы — это не только сократит время на производство и значительно сократит финансовую составляющую. По моим примерным расчетом готовый Су-57 будет стоить на 20% дешевле сегодняшней суммы» — сообщил эксперт ОКБ П. О. Сухого.

Су-57 будут стоить на 12 млрд дешевле если его создавать как конструктор «LEGO». Из общей массы «нарезаются» детали и впоследствии обрабатываются. Такой дешевый истребитель не потеряет своей надежности или основных характеристик, но благодаря своей цене, станет лидером в своем сегменте, обогнав американские F-35. Его можно будет сравнить с АК-47, если его рассматривать по категории «цена-качество».

Если конструкторам Суховского бюро получится провести данную идею в действительность, Россия станет первой в гонке вооружения, ведь это коснется не только Су-57, но и остальной военной техники. Возможно, для иностранных граждан будет создан даже отдельный магазин для поддержания национальной безопасности по типу сети «Fix Price» — только вместо расчесок и тетрадей будут танки и все по миллиарду.