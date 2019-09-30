Истребитель Су-57 получит криптозащищённую ОСНОД

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Враг не сможет проникать в «мозг» российских самолётов.

За последний десяток лет автоматизированность боевых маши серьёзно возросла. Всё больше функций передаётся бортовым компьютерам: управление движением, наведение, поиск цели, обмен данными и так далее. Компьютер даже может рекомендовать наиболее эффективный боеприпас для уничтожение той или иной цели. Человек лишь принимает решение в какую сторону ехать или лететь и в какой момент выстрелить. Боевые машины обрели «мозг».

Как и любые другие ЭВМ, включённые в сеть, бортовые компьютеры боевых машин могут быть подвергнуты кибератакам. Требования новой сетецентрической войны таковы, что все единицы на поле боя должны обмениваться между собой и с командными центрами массой данных в реальном времени. Через приёмники-передатчики потоков данных противник может «проникать в мозг» боевой машины.

Таким образом, враг может создавать помехи, перехватывать оперативную информацию, запутать систему «свой-чужой», видеть камерами противника и даже получать управление отдельными системами боевых машин - перехват управления беспилотниками-разведчиками уже не раз осуществлялся в локальных конфликтах.

Для защиты от таких информационных атак Су-57 получил новую ОСНОД - объединенную систему связи, обмена данными, навигации и опознавания. Благодаря повышенной криптозащищённости вся входящая информация тщательно проверяется, чужеродный код будет сразу распознан и не допущен, а исходящие данные будут подвергаться нескольким уровням шифровки.

Новая система обладает несколькими видами помехозащиты и помехоустойчивого кодирования. Современные средства РЭБ теперь не смогут оборвать связь между Су-57 и командным пунктом, а также между самими истребителями и парами самолёт-беспилотник.

Подобные системы в России разрабатываются довольно давно, однако данная модификация создана специально под Су-57. Сейчас самолёты с новой ОСНОД проходят всесторонние испытания. По результатам тестирования будет принято решение не только о постановке на вооружение этой системы для Су-57, но и о разработке её специализированных модификаций под другие боевые машины.