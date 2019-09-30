Ирак отказался покупать «отвратительные» ЗРК С-400 - Американские СМИ

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Ближневосточный посол публично унизил российские ПВО.

По информации DefenseWorld, вопреки всем слухам Ирак отказался покупать российские зенитно-ракетные комплексы.

Мнение о торгах появилось после серьёзной неудачи американского ПВО Patriot, размещённого на территории Саудовской Аравии — проиранские группировки Йемена атаковали военную базу с помощью беспилотников.

После инцидента многие страны решили начать переговоры с Кремлём о покупке отечественных ЗРК. Даже негативно настроенные к России Саудиты заявили о покупке корейской копии С-400 «Триумф».

Ирак оставался одной из немногих стран, которая отказывалась комментировать ситуацию — на территории страны расположено достаточно много американских «Патриотов».

Однако совсем недавно издание DefenseWorld опубликовало слова иракского посла в России, который развеял все слухи —

«Мы не собираемся покупать С-400, люди каждый раз меня об этом спрашивают, но сейчас мы не ведём никаких переговоров с российским правительством о покупке их оружия».

Многие военные специалисты Ирака вторят словам посла, называя российские технологии «отвратительными».

В этом можно было бы заметить влияние США на Ирак — в ближневосточной стране находится огромное количество американских военных баз, а сам Ирак вторит всем словам Пентагона за неоценимую оказанную помощь в борьбе с терроризмом.

Однако, то же издание опубликовало хвалебную статью по отношению к С-400 вслед за китайскими военными экспертами.

В Рунете до сих пор не утихаю споры, будут ли США закупаться российскими технологиями.