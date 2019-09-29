МиГ-41 лишит пилотов ВКС работы и званий

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Система ИИ избавит самолёт от человека.

Почти сразу же после представления широкой публике истребителя пятого поколения Су-57 многие эксперты заговорили о создании в России истребителя следующего, шестого поколения.

Основанием для такого рода слухов стало то, что несмотря на все свои прекрасные качества, Су-57 количественно уступает прямому американскому конкуренту F-35. Если Су-57 выпущено около 20 экземпляров, то F-35 произведено более 425.

Позднее слухи подтвердились, когда стало известно, что разрабатывается самолёт-истребитель МиГ-41. От этого самолёта ожидают не только нового слова в развитии отечественной авиатехники, но и того, что МиГ-41 лишит пилотов ВКС работы и знаний.

Как считает обозреватель телеканала «Царьград» Александр Покровский, новый истребитель станет не очередным плавным, а скачковым этапом в развитии технологий.

Датчики, системы РЛС и РЭБ нового самолёта будут настолько совершенны, а выдерживаемые им нагрузки будут столь высоки. что обычный человек будет не в состоянии с ними справиться.

В этой связи, предполагает не только Покровский, но и ряд иных военных экспертов, вместо живого офицера-пилота в МиГ-41 будут использоваться системы искусственного интеллекта. Таким образом, самолёт шестого поколения станет для России первым беспилотным и самым высокотехнологичным самолётом.