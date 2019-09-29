Израиль рекомендует ЗРК «Панцирь-С1» вместо Patriot

Сегодня, 10:11

Ближневосточная хитрость на службе у Москвы.

После того как неизвестные террористы уничтожили при помощи атаки беспилотными летательными аппаратами на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, миру стала ясна слабость американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Дело в том, что именно американские ЗРК должны были прикрыть саудовские нефтезаводы от любых атак с воздуха, но эти же самые хвалёные ЗРК Patriot пропустили атаку, сделанную при помощи самодельных дронов йеменскими повстанцами.

Естественно, что громкий провал ЗРК Patriot вызвал широкое обсуждение в профессиональной среде.

Один из создателей системы противоракетной обороны Израиля Узи Рубин посоветовал властям Саудовской Аравии приобрести ЗРК «Панцирь-С1» вместо американской аналоговой поделки, указывая на то, что российский ЗРК «Панцирь-С1» гораздо лучше приспособлен для борьбы с малозаметными целями, нежели Patriot.

Конечно, речь не идёт о том, что Израиль рекомендует Саудовской Аравии приобрести российские ЗРК. Рекомендует это сделать один из крупнейших специалистов в области ПРО, выступающий в качестве частного лица. Но нельзя забывать про крепкую дружбу премьер-министра Израиля Нетаньяху с Путиным. Так что статус частного лица-эксперта для Рубина может быть лишь уловкой, которая подтолкнёт Саудовскую Аравию на закупки военной техники у России.