Греция готова отказаться от F-35 ради российских ЗРК C-300

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СМИ сообщили ещё одном ударе по программе продаж американских «невидимок».

Греческое правительство всерьёз оценивает возможность отказа от участия в программе F-35 ради глубокой модернизации российских ЗРК C-300.

«Российская сторона неоднократно предлагала греческой стороне организовать модернизацию системы С-300, но пока решения нет из-за общей санкционной атмосферы вокруг России», — заявил в интервью РИА «Новости» директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Однако похоже Греция готова изменить свою позицию по этому поводу. Об этом свидетельствует нервозная реакция натовских функционеров. «В НАТО считают, что Греции следовало бы отказаться от российских услуг по модернизации комплексов ПВО, чтобы не разрушать единство Альянса», — сообщил пожелавший остаться неизвестным источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Видимо в НАТО всерьёз обеспокоены, что пример Турции, купившей российские С-400. может дать «эффект домино». Греции предъявлен такой же ультиматум, как и Турции. Либо российские зенитные комплексы — либо F-35.

Причина для повышенного интереса военного ведомства Греции к модернизации своих ПВО вполне объяснима. Противоречия между Грецией и Турцией, которые привели в 1974-м году к первой «войне внутри НАТО», никуда не делись. И хотя открытая вражда двух стран сейчас переведена в «тлеющее состояние», но напряжённость и подозрительность в отношениях между двумя членами Альянса не исчезла.

Турция, получила от России С-400 и выбирает между российскими самолётами (Су-35 и Су-57) и американским F-35. Всё это резко сместило баланс сил в турецкую сторону. Греция должна чем-то ответить. При этом греческие военные прекрасно сознают, что сомнительная выгода от покупки американских «невидимок» F-35 вряд ли позволит уравновесить ситуацию.

По этой причине возможно Греция и готова отказаться от F-35 ради модернизации российских ЗРК C-300.

Если это произойдёт то это будет второй сильнейший удар по американской «расширенной программе по продаже F-35». Напомню, что в эту программу США включили своих «союзников второго сорта»: Грецию, Польшу, Румынию, Сингапур и Испанию. Выход Греции из этой программы может ещё более ухудшить финансовую ситуацию вокруг F-35.