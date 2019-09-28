Американская версия «Калашникова» оказалась «румынской пукалкой»

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В США выпустили «третьего всадника Апокалипсиса» — копию знаменитого «Калаша».

Американская компания Meridian Defense Corporation (MDC) выпустила новую копию знаменитого автомата Калашникова, рассказал ресурс «Полит Россия»

О начале производства копий российского автомата в США компания MDC объявила ещё год назад — видимо владельцы захотели использовать для получения прибыли всемирную славу знаменитого оружейника. Правда выпускать автомат американцы решили под своими названиями. И не нашли ничего лучшего, чем соригинальничать. Названия — имена четырёх всадников Апокалипсиса — взяты из знаменитых «Откровений» Иоанна Богослова.

Первые две копии носили названия «Чума» и «Война». Теперь появился и третий «всадник» — «Голод». Ничем существенным этот образец от своих предыдущих собратьев не отличается, разве что складным прикладом. Да ещё покупатель получит «в подарок» новый дульный тормоз-компенсатор. По существу, выпуск копии под другим названием всего лишь рекламный ход, не более того.

В скором времени на свет появится, согласно «Откровениям», и четвёртый «всадник». Но особо на этот счёт обольщаться не стоит. Информация, которая просочилась по поводу американских изделий, способна поставить жирный «крест» на любых рекламных ухищрениях. Выяснилось, что создан американский «шедевр» из деталей списанных автоматов АК. Да вдобавок ещё и румынского производства. Даже во времена Варшавского договора считалось, что из автоматов АК, производимых по лицензии — румынские имели самое плохое качество.

Так-что американская версия «Калашникова» оказалась просто «румынской пукалкой». Правда, использовать румынские стволы американцы испугались. Разорвёт — из судов не вылезешь. Поэтому стволы к автоматам они производят сами.

Чтобы подсластить горькую пилюлю и хоть как-то оправдать стоимость почти в 2000 долларов, каждый автомат украшается в ручную отделкой в стиле Battleworn.

Правда надо сказать, что российские оружейники не остались в долгу. Российская компания ORSIS наладила серийное производство копии американской полуавтоматической винтовки AR-15. Хотя она и популярна в США, но в России мало кому известна. Зачем понадобилось налаживать её производство на родине знаменитого «калаша» не понятно — видимо «нет пророка в своём отечестве».