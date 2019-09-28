В России впервые показали прообраз авиации 6-го поколения

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Им стала связка истребителя Су-57 и ударного беспилотника «Охотник».

27 сентября Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого БПЛА «Охотник». И это, по мнению военного эксперта Олега Желтоножко, были не просто учения, а полноценная демонстрация того, какой будет авиация 6-го поколения.

Групповой полет продлился более 30 минут. В течении полёта летательные аппараты отработали не только пилотажное, но и боевое взаимодействие. «Охотник» зашел в зону боевого дежурства, чем помог истребителю поразить учебную цель, передав ему целеуказание. Оба аппарата при этом успешно справились с противодействием ПВО условного противника.

Оба объекта разработаны КБ Сухого и прекрасно совместимы друг с другом. При создании БПЛА применен ряд технологий Су-57. В бою С-70 «Охотник» будет дополнять и расширять возможности истребителя, отыскивая для него цели. Такая возможность и была протестирована в ходе первого полета. В дальнейшем будет реализована и другая конфигурация боевого взаимодействия. Пилот Су-57 сможет не только получать разведывательную информацию с «Охотника», но и управлять целым ударным звеном, состоящим из БПЛА этого типа.

https://www.youtube.com/watch?v=VNZqWk3fT9M

Идея такого «звена» не нова. Ещё в 30-х годах прошлого столетия авиаконструктор Андрей Туполев выдвинул идею «самолёт-звено». Экипаж бомбардировщика ТБ-3 должен был взаимодействовать с целым звеном радиоуправляемых истребителей. На том уровне технологического развития эта красивая инженерная идея оказалась не реализуемой.

Сегодня, когда в аппаратах СУ-57 и С-70 реализованы такие новинки, как элементы искусственного интеллекта оказалось возможным вернутся к такой идее. «Пилот в дальнейшем играть всё меньшую роль в боевой авиации», — считают эксперты. Взаимодействие пилотируемого Су-57 и беспилотного «Охотника» является настоящим прорывом в этом направлении.

Россия является абсолютным лидером в этой области. По сути, российские специалисты первыми перешли от теоретический разработок «шестого авиационного поколения» к их практической реализации.

Мировые СМИ резко отреагировали на извести о первом совместном полёте российских аппаратов. В частности американское издание The War Zone и британская газета The Daily Mail выразили большое беспокойство по этому поводу.