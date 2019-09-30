Спецназ и ВКС ликвидируют последние очаги ИГИЛ* в Сирии

Сегодня, 11:00

ВС РФ освобождают области подконтрольные исламистам.

Не смотря на то, что российская сторона продолжает настаивать на том, что Сирия полностью освобождена, а власть боевиков Исламского государства (ИГИЛ)* в стране полностью ликвидирована, всё же де-факто остаются области подконтрольные террористам. Последовали незаконной организации, хоть и не представляют такой угрозы как ранее, но всё же пытаются всеми силами вредить законной власти и мирному населению. Последним крупным оплотом исламизма в Сирии остаётся район Хамимы.

За последнее время последователи мирового халифата совершили ряд крупных диверсионных вылазок и нападений на сирийскую армию, в результате которых погибло несколько военнослужащих и более дюжины были ранены. Данные действия вызвали незамедлительную реакцию, со стороны законной власти, сирийская армия начала кампанию по полному освобождению данной области от очагов экстремизма. Как стало известно, в ликвидации группировок ИГИЛ* к востоку от Пальмиры, сирийцам помогают вооруженные силы РФ, в частности войска специального назначения, а также авиация. Известно, что благодаря действиям российских военно-воздушных сил был уничтожен ряд инфраструктуры принадлежащей террористической организации. На данный момент операцию продолжат наземные подразделения российско-сирийских ВС, в том числе и отряды спецназа.