Учёные рассказали к чему на самом деле приведёт ядерная война России и США

Сегодня, 11:00

Принстонский университет рассчитал, что останется от мира после ядерного удара.

Ядерная война в недалеком будущем между злейшими друзьями США и Россией, является обычным сценарием, как в головах писателей-фантастов, так и генералов-циников. Однако, если обратиться за статистикой к учёным мужам и к здравому смыслу, то можно понять, что шанс Третьей мировой, конечно, есть, но разрешать конфликт с помощью ракет заряженных ураном никто не собирается. У Москвы и Вашингтона всегда есть чем померяться и что можно продемонстрировать друг другу. Вообще, если говорить за глобальную войну, то начиная с раздела Берлина пополам ни одна из сторон не горит желанием вступать в крупномасштабные боевые действия.

Напряжённость, конечно, есть недопонимание, но сторонами многое друг другу прощается, дабы сохранить статус кво на планете. Тем более на сегодняшний день есть угроза посерьёзней – экстремизм, поэтому полных ходом идёт борьба с мировым терроризмом, чтобы спустить пар, так сказать. Да, и игры в коммунизм сошли на нет, сегодня не то, что Россию, но даже Китай можно назвать страной победившего капитализма, а в рамках данной экономической системы удобнее воевать не на полях сражений, а на фондовых рынках.

Но всё же, если шанс небольшой есть, то как же ядерная война будет звучать своим эхом по всей планете Земля? Данную перспективу решили вычислить и представить в форме компьютерной симуляции ученые из Принстонского университета. Они исходя из всех официальных статистических данных о количестве ядерных носителей, которыми обладают Вашингтон и Москва, на момент прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности пришли к следующим выводам.

Во-первых, начнёт войну почему-то Россия, видимо, как-то настораживает, что именно Москва тянула с отменой ДРСМД, пока Белый дом не задумываясь его расторг.

Во-вторых, первые удары будут нанесены почему-то по Германии и Польши, видимо, Запад продолжает жить стереотипами о тактики СССР. Нет, в дальнейшем будут атаки и на оба побережья США, но начнёт Москва по-любому с Европы.

В-третьих, после ответа Вашингтона на агрессию, расклад будет не в его пользу, ведь Россия в виду своей инициативы успеет запустить в общей сложности более 300 ракет с ядерными боеголовками, когда США с НАТО не хватит и на 190.