Минобороны РФ купило новое оружие Рагнарёка – ЗРК «Тор»

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Контракт подписанный на поставки нового вооружения ВС составил 100 млрд рублей.

Министерство обороны решило дальше укреплять отечественные ВС и развивать достижения военно-промышленного комплекса России. На данный момент, речь идёт об одном из самых крупных военных контрактов 2019 года подписанным правительством РФ в рамках сотрудничества с отечественным производителем. Контракт был заключён Минобороны РФ с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитно-ракетных комплексов «Тор» начиная с 2019 года по 2027.

Общая сумма поставок составляет 100 млрд рублей, что является крупнобюджетной договорённостью по отечественным меркам. Договор подписали заместитель обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор Купола Фанил Заятдинов 19 сентября, сразу после проведенного совещания президента РФ с главами военных ведомств, в присутствии Владимира Путина и Сергея Шойгу.

Сами боевые машины системы «Тор» не являются новшеством в отечественных ВС, первые разработки данного комплекса ведутся с 1975 года и первое поколение данной техники стояло на вооружении ещё в СССР. Основной задачей ЗРК является поддержание противовоздушной и противоракетной безопасности наиболее важных тактических объектов. Принцип работы заключается в том, что каждый из зарядов батареи действует обособленно, хотя возможно и централизованное управление. Вероятность ликвидации летательных аппаратов противника составляет в среднем от 50 до 80%, при этом Тор способен перейти в боевое состояние не более чем за 3 минуты и среагировать на потенциальную атаку всего за 10 секунд.

Нынешнее поколение Торов имеет схожие принципы и базу, своих предшественников, но всё же отличается более современным подходом к производству и конструированию. Так «Тор-М2», способен вести атаку на ходу, ракетами более современного поколения 9М338, обладающих повышенным радиусом действия и точностью, при этом сам боезапас расширен до 16 зарядов. В случае с моделью М2ДТ, важным элементом является особый подход к гусеничной конструкции – ДТ-30, которая повышает проходимость боевой техники в сложных климатических условиях Сибири, Урала, Арктики.

На данный момент «Торы» первого поколения присутствуют на вооружении в десятке стран по всему миру, но с увеличением объемов производства качественно нового ЗРК, возможно, Минобороны РФ решит перевооружить не только отечественные ВС, но и заработать хорошие деньги на поставках боевых машин за границу.