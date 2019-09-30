Истребители США и РФ спасут мир от Третьей Мировой войны - СМИ

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Москва и Вашингтон продолжают конкурировать в разработке бомбардировщиков-исполинов.

Одной из приоритетных областей в «гонки вооружения» США и России всегда было и будет авиастроение. За последние годы, благодаря желанию летать быстрее и выше государства-конкурента, каждый «гонщик» разработал современные программы БПЛА и выпустил истребители V поколение – F-35 и Cу-57. Но как бы иронично не звучало, при всех равных достижениях в сфере ВВС, что у Вашингтона, что у Москвы, есть одна общая «ахиллесова пята», а именно – бомбардировщики.

Дело в том, что самолёты этого типа не обновлялись в США и России, вот уже лет 40-50, некоторые стоящие в Америке на вооружении – Boeing B-52H, выпускались Пентагоном ещё для войны во Вьетнаме. Не справедливо будет говорить, что машины не исполняют своих задач, но эксперты утверждают, что крайним срок службы, что в случае с Штатами, что с Москвой не превысит 10-15 лет. Также не стоит думать, что не было попыток модернизировать бомбардировщики, США вкладывала огромные деньги в проекты B-1 Spirit и B-2 Spirit, первый вообще оказался самой дорогой авиа-разработкой за всю историю – 900 млн долларов за модель, что естественно, не получило отклика из-за своей нерентабельности. А вот благодаря B-2 Spirit янки очень даже чётко и точно смогли бомбить Сербию, уничтожив около 30% сил именно авиа-налётами.

На данный момент перед Пентагоном стоит задача выпустить бомбардировщик нового поколения, в отличие от Китая, американцы не ставят приоритет на беспилотное управление, а также на сверхзвук. При этом Штаты всегда горят желанием развивать свою любимую систему «стелс», что чтобы машина оставалась незаметной, а соответственно, и не сбитой, ведь «убегать» от российских сверхзвуковых ракет не получится.