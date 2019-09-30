Эксперт рассказал о секретном советском проекте «Объект 477»

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Предок «Арматы» или совершенно другая машина?

В 80-е годы в СССР создавали перспективные танки, которые могли изменить облик бронетанковых войск. Одним из таких проектов был «Объект 477». Он разрабатывался Харьковским КБ машиностроения, в нём использовались наработки по «Объекту 490». 477-й вначале получил шифр «Боксёр», но после того, как документация попала в руки западных разведчиков, его переименовали в «Молот».

У машины была оригинальная компоновка. Механик-водитель размещался в передней части корпуса слева. Справа от него был топливный бак. Позади водителя под башней разместили отсек для командира и наводчика, которые работали за общим пультом по управлению всеми системами танка. Места командира и наводчика были ниже уровня крыши, но при этом оставалась возможность использовать оптические прицельные устройства. Позади командира и наводчика был отсек для дополнительной боеукладки. Моторно-трансмиссионное отделение располагалось сзади.

Ходовая часть располагала семью катками на борт. Подвеска индивидуальная торсионная. Передние и задние пары катков имели амортизаторы. Прорабатывались разные варианты двигателей: газотурбинные, дизельные оппозитные и Х-образные. Во всех вариантах мощность доводилась до 1600 л. с. Предусматривалась вспомогательная силовая установка.

Решение оснащать танк 152 мм орудием было изначальным. В документации упоминались ЛП-83, 2А73 и М-3. Даже сейчас снаряды этих орудий способны уничтожить любой танк. Основная боеукладка была в кормовой нише необитаемой башни, построенной по лафетной схеме. Автомат заряжания представлял из себя два крупных барабана с горизонтальными продольными осями. В них хранились боеприпасы. Между большими барабанами располагался малый, который подавал снаряды к пушке. Подача из дополнительной боеукладки в основную была механизированной. С пушкой спаривали один или два 7,62 мм пулемёта, на крыше башни рассматривались варианты зенитной установки с 12,7 мм пулемётом, с 23 мм или 30 мм пушкой.

Танк должен был получить новую информационно-управляющую систему, которая обеспечила бы обмен информацией с другими боевыми машинами и средствами обнаружения и целеуказания. Система включала в себя оптические, дневные и ночные прицелы нескольких типов.

На некоторых чертежах крыша башни увенчана РЛС, что предполагало активную защиту. Передняя проекция имела комбинированную броню с габаритом в 1 метр и защищалась дополнительно встроенной динамической защитой. Борта были прикрыты навесной ДЗ.