Новая активная защита для танков США была сворована у конструкторов СССР

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Система MAPS является усовершенствованной советской системой «Штора».

Недавно в США компания Lockheed Martin испытала новую систему активной защиты бронетехники под названием MAPS (Modular Active Protection System). Для этого по системе было выпущено 15 противотанковых управляемых ракет, которые MAPS успешно отразила.

Как заявил представитель компании «Успех армейских испытаний показывает эффективность системы активной защиты, которая может быстро обновляться новыми компонентами для удовлетворения конкретных требований миссии и носителя».

Работа американской новинки рассчитана на использования электромагнитных импульсов, которые уводят в сторону от обладателя данной системы снаряды противника и заставляет их падать в совершенно другом месте, чем предназначалось ранее.

Система достаточно удобная тем, что в головной блок MAPS можно встраивать различные идентификаторы приближающегося снаряда, на основе которого используется более подходящий импульс. Проект был представлен в 2014 году, когда Lockheed Martin получила первоначальный контракт на разработку блока управления для прототипа системы и программного обеспечения для расчета траектории снаряда и принятия решений.

Однако российские специалисту дружно утверждают, что подобные характеристики имела советская защитная система «Штора». Она испускала в оптическом и инфракрасном диапазонах излучение, которое на расстоянии 3 км подавляло системы наведения противотанковых ракет. «Штора» посылала свои сигналы, в результате чего ракеты принимали ложные координаты и врезались в землю.

Штора

Именно эта разработка в схемах и чертежах была одной из первой передана в руки американских разведчиков, наводнивших в 90-х годах прошлого века Россию. Они выискивали любые контакты с представителями российского военно-промышленного комплекса, особенно с инженерами-конструкторами. Надо сказать, что в тот период американцы заполучили очень много тех проектов, которые были на вооружении только у ВС СССР, а позже и России. «Штора» была одним из таких проектов.