В России создали оружие которому «наплевать» на малозаметность F-35

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Радиолокационный комплекс «Барьер-Е» видит врага насквозь.

В то время как Министерство обороны США продолжает вкладывать миллионы долларов в стелс-технологии, в России создали радиолокационный комплекс (РЛК), которому на эти технологии абсолютно наплевать. Речь идёт об РЛК «Барьер-Е» производства компании «Алмаз-Антей». Этот комплекс способен обнаружить любые малозаметные цели, в том числе американские истребители пятого поколения F-35.

Большинство РЛК имеют единый принцип работы: излучатель посылает сигнал, сигнал отражается от цели и возвращается назад, в приёмник, после чего обрабатывается для идентификации обнаруженного объекта. С малозаметными истребителями этот фокус не срабатывает благодаря специальному радиопоглощающему покрытию. Это покрытие уменьшает эффективную площадь рассеивания самолёта, в результате чего возвращаемый сигнал настолько слабый, что РЛК не расценивает цель как крупный объект.

Совсем не так работает «Барьер-Э». Его приёмник и излучатель разнесены в пространстве и создают своего рода барьер (отсюда название), через который незамеченным не пройдет никто, даже стелс-истребитель. Эта технология называется бистатической радиолокацией «на просвет».

Расстояние между излучателем и приёмником составляет несколько километров, при этом можно увеличить их количество до десяти пар, тем самым увеличив длину барьера до 500 км. При этом энергопотребление РЛК ниже, чем у большинства других комплексов, что значительно уменьшает его риски быть уничтоженным противорадиолокационным оружием.