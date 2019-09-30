БПЛА «Охотник« испытали в паре с Су-57

Российские ВКС получат беспилотник-невидимку
Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации опубликовала заявление о том, что новый тяжёлый ударный беспилотник С-70 «Охотник« совершил первый свой совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
Полёт происходил в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства. Целью учебно-испытательного полёта была отработка беспилотника и самолёта. На «Охотника« была возложена задача расширения радиолокационного поля истребителя, а также целеуказание для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону поражения ПВО. Полёт продолжался 30 минут, все задачи были выполнены. Первый свой полёт С-70 охотник совершил в начале августа 2019 года, продолжавшийся более 20 минут. В том же месяце он совершил совместный полёт с Су-30СМ.
Тяжёлый ударно-разведывательный БПЛА С-70 «Охотник« выполнен по схеме «летающее крыло«, при создании применялись технологии снижения радиолокационной заметности, его масса составляет примерно 20 тонн, боевая нагрузка по разным данным от 2,8 до 8 тонн, максимальная скорость 1400 км/ч, дальность полёта 6000 км, практический потолок 18 км. Авионика состоит из информационно-управляющей системы, системы автоматического управления, аппаратуры сопряжения с общеобъектовым оборудованием, системы контроля и диагностики бортового оборудования, инерциально-спутниковой навигационной системы.