Теперь на каждый «Абрамс» найдется по «Краснополю»

Вчера, 22:00

Новый российский самонаводящийся снаряд способен уничтожить любую технику противника.

На недавних учениях «Центр-2019» начальник ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа объявил, что бронетехнику условного противника удалось уничтожить с помощью высокоточных снарядов «Краснополь». Для уничтожения понадобилось по одному условному выстрелу на каждую единицу техники.

По словам военных специалистов, успешное применение артиллеристами «Краснополя» стало ответом на показанный недавно новый снаряд для американского танка «Абрамс», который в СМИ США назвали «убийцей Арматы». Напомним, что новый M829A4 оснастили урановым сердечником и увеличили пороховую камеру, из-за чего стало возможным пробить броню размером до 950 мм.

Ответ российских военных последовал незамедлительно:"пока вы своим «Абрамсом» будете выкатывать на максимальное расстояния для выстрела, а составляет оно 3 км, «Краснополь» 50 раз слетает туда и обратно«, — пошутили в МО РФ. И действительно, данный снаряд хоть и является детищем советских оружейников, на данный момент поменял в себе всю начинку, начиная от взрывной составляющей и заканчивая лазерной головкой наведения и увеличил дальность полета до 150 км.

Первый раз модифицированный „Краснополь“ применили в Сирии, когда террористы с помощью минометов обстреляли российскую военную базу Хмеймим. Вновь прибывшая на тот момент 155 мм гаубица, оснащенная данными снарядами, позволила оставить самолеты ВКС РФ на аэродроме и, затратив на каждый миномет по одному выстрелу, отразила нападение боевиков.

Принцип действия снарядов достаточно прост, но и в тоже время очень технологичен. Осколочно-фугасный снаряд с помощью выстрела направляется в сторону противника. Большую часть пути „Краснополь“ преодолевает как полноценный снаряд, но на последней трети из „тела“ выходят хвостовики и слетает защитная крышка лазерной головки. Снаряд становится ракетой и начинает поиск цели, которую подсвечивают с помощью лазера. Сонастройка происходит за считанные секунды и после этого „Краснополь“ уже никогда не потеряет цель. Целеуказателей может быть несколько, но каждый снаряд фиксирует только один луч, по которому идет. Однако, такой эффект может позволить нескольким самонаводящимся снарядам создать эффект массированного артналета. Но с той лишь разницей, что в случае применения обычных снарядов их количество пришлось бы во много раз больше, чем от самонаводящихся.