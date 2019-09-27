Российские ВКС перехватывают разведывательные аппараты у границ РФ

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Что задумали «западные партнёры»?

Истребительная авиация из состава дежурных сил ПВО за прошедшую неделю 20 раз вылетала на перехват разведывательных летательных аппаратов, которые собирались нарушить границу. Всего было перехвачено 27 аппаратов. Большинство из них были перехвачены у морских границ. В связи с этим охрана морских границ РФ была усилена: на боевом дежурстве находятся 10 подводных лодок и 70 надводных кораблей, их поддерживают 30 кораблей обеспечения.

Накануне СМИ сообщали о патрульном самолёте ВМС США Р8-А Poseidon, летающем юго-западнее Крыма над водами Чёрного моря. В то же время разведывательные беспилотники RQ-4A Global Hawk вдоль юго-западного и южного побережья полуострова Крым, а также вдоль границ Краснодарского края.

Немногим ранее у морских границ Калининградской области был перехвачен шведский самолёт-разведчик Gulfstream 4, а у сухопутных границ Калининграда предотвращено нарушение самолётами радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и британских ВВС RC-135W. Самолёты были вытеснены обратно в воздушное пространство Польши и Литвы.

Российские военно-политические обозреватели связывают разведку Калининградской области воздушными силами НАТО с недавними угрозами командующего ВВС США в Европе и Африке Джефри Ли Харригяна. Чиновник заявил, что в Пентагоне разработали и постоянно отрабатывают плана нападения на «российский бастион посреди Европы», а также о готовности осуществить эти планы в случае «российской угрозы». Российское побережье Черноморья и Крыма всегда притягивали внимание разведывательных самолётов и кораблей НАТО, однако за последнее время частота разведки увеличилась.