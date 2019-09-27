Китайские СМИ открыли России глаза на ЗРК С-500

«…дальность ракеты и мощность радаров позволят ЗРК нанести удар по спутникам США», — заявили журналисты Sohu.
СМИ КНР провели собственное расследование в отношении лучшей из возможных на данный момент ЗРК С-500 «Прометей» и выводы поразили россиян.
Невзирая на большие надежды, возлагаемые на новую систему ПВО, журналисты со ссылкой на директора Ростеха заявили, что «Прометей» исключительно экспортная продукция.
Взамен «самому лучшему ЗРС», Россия модернизирует С-400 «Триумф», доведя его до «идеального» состояния.
Первые контракты ожидаются с Турцией, которая, по всей видимости, решила собрать всю коллекцию ПВО у своих границ — С-300, С-400, С-500 и недавнее желание поставить американские «Патриоты».
Последующие контракты, вероятнее всего, будут с КНР и Индией.
Однако у китайцев есть опасения, что экспортное ПВО не оправдает своих ожиданий. Что его создание лишь способ увеличить оборонный бюджет России, потому попытались открыть глаза россиянам.
Улучшенные С-400 якобы встанут на защиту РФ от Калининграда до Камчатки. А вот «Прометей», каким бы распрекрасным он ни был, растянется по всему Ближнему и Среднему Востоку.