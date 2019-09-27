Китайские СМИ открыли России глаза на ЗРК С-500

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«…дальность ракеты и мощность радаров позволят ЗРК нанести удар по спутникам США», — заявили журналисты Sohu.

СМИ КНР провели собственное расследование в отношении лучшей из возможных на данный момент ЗРК С-500 «Прометей» и выводы поразили россиян.

Невзирая на большие надежды, возлагаемые на новую систему ПВО, журналисты со ссылкой на директора Ростеха заявили, что «Прометей» исключительно экспортная продукция.

«Несмотря на то что первые поставки ожидаются уже к первому кварталу 2020 года, Россия не увидит С-500 минимум до 2028 года», — рассказали аналитики китайского издания.

Взамен «самому лучшему ЗРС», Россия модернизирует С-400 «Триумф», доведя его до «идеального» состояния.

Первые контракты ожидаются с Турцией, которая, по всей видимости, решила собрать всю коллекцию ПВО у своих границ — С-300, С-400, С-500 и недавнее желание поставить американские «Патриоты».

Последующие контракты, вероятнее всего, будут с КНР и Индией.

Однако у китайцев есть опасения, что экспортное ПВО не оправдает своих ожиданий. Что его создание лишь способ увеличить оборонный бюджет России, потому попытались открыть глаза россиянам.

«S-500 имеет дальность до 600 километров и способен обнаруживать одновременно до 10 сверхскоростных баллистических целей со скоростью 7 километров в секунду. «Прометей» намного превосходит зенитные ракеты S-400, которые в настоящее время находятся на вооружении, а также американские ракеты типа «Патриот-3», — рассказали СМИ КНР.

Улучшенные С-400 якобы встанут на защиту РФ от Калининграда до Камчатки. А вот «Прометей», каким бы распрекрасным он ни был, растянется по всему Ближнему и Среднему Востоку.