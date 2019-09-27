Благодаря традициям Калаша пистолет «Удав» примут на вооружение в РФ

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Перспективное оружие спокойно сохраняет все характеристики в любых условиях.

Как заявлялось ни раз, военными экспертами, представителями правоохранительных органов и даже гражданскими ценителями оружия, пистолет Макарова, служивший России около 70 лет морально устарел. Многие критики считают, что советскую разработку необходимо заменить современной технологией, конечно, постепенно на смену ПМ приходят его же модификации ПММ или такие стволы, как МР-443 «Грач», но даже их назвать новинкой нельзя. Кто-то скажет, что новое не значит лучшее, ведь проверенные модели часто более надежны, как великий АК. Однако, про ПМ, так сказать нельзя, оружие простое в эксплуатации и низкое в себестоимости, больше боевых заслуг здесь нет.

В качестве альтернативы Макарову в 2016 году был представлен абсолютно новый пистолет – «Удав», разработанный конструктором Иваном Козловым при АО «ЦНИИточмаш». Пистолет моментально заинтересовал ВС и правоохранительные органы, в связи с чем уже в 2018 году был рекомендован к принятию на вооружение, а в начале 2019 года его возможности были продемонстрированы широкой публики. Характеристики Удава, правда, говорят, что это пистолет нового поколения, способный легко конкурировать с иностранными аналогами. Весит оружие около килограмма, прицельная дальность стрельбы до 100 метров, емкость магазина 18 патронов, калибра 9х21 мм, в т.ч. бронебойных и экспансивных.

Удав по своему принципу работы двойного действия с автоматической затворной задержкой. Особенностью также является заниженный центр массы подвижных частей ствола, что значительно уменьшает отдачу при «правильном» удержании пистолета и повышает точность стрельбы. Но самой важной чертой Удава, является схожесть с Калашниковым, речь идёт не о внешнем виде, а о качестве. Не смотря на то, что конструктором пистолета является совсем другой инженер , ему удалось сохранить традиционную крепость свойственную отечественному оружию. В первую очередь разработку проверяли при очень высоких (+70 С) и низких температурах (-50 С), а также заливали жидким азотом. После некоторого нахождения в подобных условиях Удав без каких-либо задержек «возвращался в строй» и продолжал вести эффективную стрельбу.

На данный момент планируется выпуск трёх модификаций пистолета, в том числе и для гражданского потребителя. Удав, однозначно способен стать оружием ВС, спецподразделений и ПО, вытеснив старые отечественные модели, вроде ПМ и Грача. Возможно, данное оружие сможет пойти дальше границ РФ и завоевать своё почётное место на мировом рынке, вытеснив иностранных конкурентов.