«Прометей» сожжёт F-35: самолёты США не смогут бороться с новым российским ЗРК

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Американские СМИ считают, что ЗРК С-500 «Прометей» легко уничтожит F-35, F-22 и В-2.

Американское издание National Interest (NI) считает, что С-500 «Прометей» очень опасен для авиации НАТО. Журналисты пишут, что российская система ПВО С-500 вызывает все больше и больше беспокойства на Западе, потому что ставит под сомнение реальную боевую эффективность американских самолётов «невидимок». Аналитики издания считают, что появление у России таких средств ПВО может «поставить крест» на всей концепции развития американских ВВС.

National Interest уверен, что комплекс получил крайне опасный арсенал ракет, которые будут надежно защищать Россию от авиации США — самолетов США B-2 и стелс-истребителей F-22 и F-35. «Прометей» буквально «сожжёт» всю программу F-35, так как такие самолёты не смогут бороться с новым российским ЗРК», — считают в NI.

Для С-500 разработано несколько типов ракет. Для поражения воздушных целей могут применяться двухтонные ракеты 48Н6. А также 40Н6, имеющие большую дальность. Но имеются в боекомплекте и более легкие 9M96 и 9M100 (240 кг) — они используются для поражение более близких целей. Кроме того, в арсенале С-500 имеются 7Н6-Н и 77Н6-Н1, способные уничтожить баллистические цели даже в космосе. С-500 может одновременно работать с 10-ю баллистическими целями. С-500 может работать самостоятельно или во взаимодействии со спутниковой группировкой и радарами раннего оповещения, такими как новейшая система «Воронеж».

Точные данные о возможностях комплекса «Прометей» засекречены. Но Владимир Путин отдал приказ значительно ускорить работы по его введению в строй. На комплекс руководство РФ возлагает большие надежды и работы по нему продвигаются успешно. В СМИ попали сведения о том, что на последних испытаниях С-500 показал дальность на 80 км больше, чем планировалось.

«Прометей» сможет бороться с любыми американскими «невидимками» благодаря использованию комплекса РЛС: дециметровому «Воронеж-ДМ» и метровому «Небо».

По мнению National Interest, появление комплексов С-400 и с-500 ставит под сомнение правильность всей концепции развития боевой авиации США.