Пилот США рассказал о неудержимости F-35

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У истребителей из России и Китая серьезные проблемы.

Авторитетное военно-политическое издание The National Interest в среду, 25 сентября опубликовало интервью с начальником службы безопасности авиабазы ВВС США Люка, штат Аризона подполковником Мэттом Хейденом. В своём разговоре с журналистами, пилот дал понять, что многофункциональный американский истребитель способен превзойти любую существующую платформу.

По мнению подполковника Хейдена, F-35 в технологическом плане является абсолютным чудом, потому как он обладает набором стратегических преимуществ включая использование встроенных датчиков. Это устраняет необходимость наличия внешних блоков, которые могут увеличивать сопротивление, замедляя и ограничивая манёвренность самолёта.

Будучи многоцелевым истребителем, F-35 спроектирован таким образом, чтобы выполнять ещё и функции наблюдения и разведки. Разработчики самолёта продвинулись настолько далеко, что оснастили истребитель технологией ISR , которая способна передавать изображения тактически значимых объектов в режиме реального времени.

Что же касается ведения воздушного боя, то согласно докладу лётчика-испытателя от 2015 года, который назывался «Война — скука», характеристики ни одного истребителя не сравнятся с программным обеспечением, оружием и сенсорными датчиками F-35 использованными в имитационном поединке.

По информации Хейдена, существующие российские и китайские программы истребителей пятого поколения абсолютно не соответствуют объявленным характеристикам. Об этом свидетельствуют показатели, которые продемонстрировали Су-57 и J-20 на Сингапурском авиашоу в феврале 2019 года.

При этом подполковник Мэтт Хейден отметил, что пока ещё не выполнял имитационные боевые задания против российского и китайского истребителей. Тем не менее, он не сомневается в неудержимости F-35 и уверен в том, что ему по силам любая миссия по уничтожению противника в воздухе и на суше.