«Беспомощным американским ПВО разочарован весь мир», — заявили журналисты издания Foxy.
СМИ КНР рассказали, что стоимость экспортных зенитно-ракетных комплексов обошлась бюджету Кремля в 40 миллиардов долларов. Притом что якобы уходит по цене ниже рыночной стоимости.
В пример привели контракт с Индией на 5,43 миллиарда «зелёных», хотя затраты на производство были больше почти на 30%.
Аналитики китайского издания Foxy пришли к выводу, что несмотря на экономические санкции и торговлю в убыток, Россия добилась практически беспрекословного авторитета и доверия на современной геополитической карте.
Несмотря на подлость со стороны Европы и США, Россия смогла достигнуть своих целей — усовершенствовать легендарный ЗРК С-400, который теперь, наравне с С-300, стоит во всём мире.
Сначала Турция, в обход договорённостям с Америкой, контракт с Индией и следом Саудовская Аравия, закупившая южнокорейскую подделку под С-350.
После терактов на саудовские НПЗ весь мир увидел чего стоит Patriot «звёздно-полосатых».
В отношении С-400, китайцы выразили искреннее восхищение, заявив:
«…зенитная ракетная система S-400 использует комбинацию позиционной обороны и манёвренной обороны, обладает способностью перехватывать или уничтожать любые входящие вражеские самолёты или ракеты, является самым передовым в мире противовоздушным противоракетным оружием, даже если противоракетные системы ПВО, такие как «Эгида» и «Патриот», будут падать перед ними, что является одним из основных факторов».
Помимо того, их заворожила способность ЗРК обстреливать наземные и надводные цели с помощью ракет средней и малой дистанции в обход договору РСМД, хоть с августа 2019 года он и прекратил своё существование.