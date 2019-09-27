Китайские СМИ раскрыли правду о ЗРК С-400

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«Беспомощным американским ПВО разочарован весь мир», — заявили журналисты издания Foxy.

СМИ КНР рассказали, что стоимость экспортных зенитно-ракетных комплексов обошлась бюджету Кремля в 40 миллиардов долларов. Притом что якобы уходит по цене ниже рыночной стоимости.

В пример привели контракт с Индией на 5,43 миллиарда «зелёных», хотя затраты на производство были больше почти на 30%.

Аналитики китайского издания Foxy пришли к выводу, что несмотря на экономические санкции и торговлю в убыток, Россия добилась практически беспрекословного авторитета и доверия на современной геополитической карте.

Несмотря на подлость со стороны Европы и США, Россия смогла достигнуть своих целей — усовершенствовать легендарный ЗРК С-400, который теперь, наравне с С-300, стоит во всём мире.

Сначала Турция, в обход договорённостям с Америкой, контракт с Индией и следом Саудовская Аравия, закупившая южнокорейскую подделку под С-350.

После терактов на саудовские НПЗ весь мир увидел чего стоит Patriot «звёздно-полосатых».

В отношении С-400, китайцы выразили искреннее восхищение, заявив:

«…зенитная ракетная система S-400 использует комбинацию позиционной обороны и манёвренной обороны, обладает способностью перехватывать или уничтожать любые входящие вражеские самолёты или ракеты, является самым передовым в мире противовоздушным противоракетным оружием, даже если противоракетные системы ПВО, такие как «Эгида» и «Патриот», будут падать перед ними, что является одним из основных факторов».