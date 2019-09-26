США создают военные базы на границе с Белоруссией

Сегодня, 14:05

500 военных и 30 танков разместят на литовско-белорусской границе.

К весне 2020 года в десяти километрах от Белоруссии разместится американская военная база. В Литву прибудут свыше 500 военнослужащих, а также 30 танков Abrams, 25 БМП Bradley и до 70 транспортных средств. Отмечается, что военные из 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии прибудут не для участия в учениях, а для усиления боеспособности прибалтийской республики в рамках операции «Атлантическая решимость».

Операция «Атлантическая решимость» была начата в апреле 2014 года в ответ на мнимую российскую агрессию. В её рамках американские военные начали появляться в Прибалтике, Польше, Румынии, планируется также разместить военных на Украине и в Грузии. Последний раз американские военные на постоянной основе дислоцировались в Литве в 2017 году.

Стоит отметить, что американские танки встанут в 230 километрах от границы с Калининградской областью. Именно этот регион обозначен силами НАТО для первых ударов в случае войны с Россией.

2020 год выбран для развёртывания войск не случайно, именно в 2020 году планируются основные мероприятия по экономической интеграции России и Белоруссии. Возможно, в дальнейшем на территории Белоруссии появится российская военная база, от которой пока отказывается Александр Лукашенко.