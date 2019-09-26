Полковник армии Сирии назвал лучший танк в мире, унизив «Абрамсы» США

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Вечный и народный как АК-47 — танк Т-55 одержал десятки побед на Ближнем Востоке.

Музейный экспонат, который до сих пор на ходу — российский/советский средний танк попал в руки военным сирийско-арабской армии и те, остались под большим впечатлением.

Полковник САА Мохамед Гуни рассказал журналистам, что очень высоко ценит российские технологии, будь то оружие, танки или авиация.

С американскими же «Абрамсами» или израильскими «Меркавами» оказывается гораздо больше проблем, что весьма удивительно, на первый взгляд, — легко пробиваемые, сложные в использовании и уходе, они не выдержат проверку временем, как заявляют военные эксперты.

Несмотря на более технологичный Т-72, который заполонил танковые батальоны дружественных стран на Ближнем Востоке, кавалерия Башара Асада пристрастилась к технике, по-настоящему проверенной временем — Т-55 пустили на конвейер в далёком 1958 году.

«Советские танки мы любим, мы учили технику. Больше всего люблю Т-55. Конечно, Т-72 — точность и удобство. Но более надёжный — Т-55», — заявил полковник Гуни.

Несмотря на отсутствие удобств, кондиционера и ряд неудобств внутри машины, офицер высказался, что это лишь к лучшему — это всё расслабляет солдата, а во время боя необходимо быть всегда сосредоточенным и напряжённым.

Американские аналитики издания The National Interest также, составляя рейтинг, самых «бессмертных монстров», ставили Т-55 на 1-е место.

«Этот танк отнюдь не старый, как мамонт и всё что с ним связано. Это скорее пожилой и всеми любимый дедушка, глава семьи — уверенный, властный, знающий своё дело», — прокомментировали слова полковника в сети.

Подобно Калашникову, танк не прихотлив в использовании, «не требует большого ума в эксплуатации», дешёвый и легко заменяемый. Чего не скажешь о танках, на которых разъезжают боевики.

По словам офицера — это американские и израильские машины, в том числе и «полусовременные» «Абрамсы».