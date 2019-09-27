Почему российскую ЗРС С-500 должны бояться все - Китайские СМИ

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Новую систему России китайцы назвали совершенной.

Китайские военные эксперты не перестают возносить до небес возможности российской зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Причем как в переносном, так и в прямом смысле: так в опубликованном на днях китайское издание Sina приписало ЗРС С-500 возможность сбивать даже метеориты! Якобы, в 2013 году с помощью новейшего комплекса был взорван челябинский метеорит, что позволило избежать серьёзной катастрофы. В Китае верят в эту небылицу и считают: С-500 будут бояться все!

Возведение ЗРС С-500 в культ китайцы объяснили её поистине впечатляющими характеристиками. Это единственный в своем роде комплекс, которому под силу справиться с гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Дальность поражения системы С-500 составит свыше 500 км, что позволит ей сбивать даже объекты в космосе. Конструкторы говорят, что комплекс должен справляться одновременно с 10 движущимися угрозами, в том числе с БПЛА и малозаметными американскими истребителями F-22 и F-35.

Внимание китайской прессы посвящено С-500 неслучайно: ходят слухи о том, что Китай может стать первым покупателем этой системы. Об этом недавно писали американские СМИ. Дело в том, что возможности собственных китайских платформ типа HQ-9B ограничены даже по сравнению с ЗРС С-400 и С-300В4. Вот почему в будущем сделка по С-500 вполне может состояться.

Однако пока разговоры о продаже С-500 больше напоминают дележ шкуры неубитого медведя. Прежде чем продавать ЗРС другим, ему предстоит пройти испытания и поступить в ВС РФ. Работы в этом направлении ведутся: в мае 2018 года сообщалось об успешных испытаниях С-500, в ходе которых ЗРС поразила цель на дальности в 300 км. Начало серийного производства систем запланировано на 2020 год, а иностранным покупателям придется ждать еще пять лет, чтобы приобрести такой комплекс в личное пользование.