Шаги США на Аляске подвели к порогу 3-й Мировой войны

Сегодня, 20:00

Вместо сокращений, Вашингтон наоборот расширяет области дислокации ядерного оружия.

Соединенные Штаты никогда не скрывали своего желания абсолютного доминирования в мире и старались любыми способами затмить любого потенциального конкурента. Так с последним равным противником и случилось – от СССР остались только призраки, но процесс ракетно-ядерной всё равно не остановить.

Дело в том, что Вашингтон на сегодняшний день видит двух потенциальных конкурентов – это Россия и Китай. Нет, конечно, США не воспринимают эти государства, как равные себе, ни в одной из сфер будь то экономика, политика или тем более армия. Ведь мало не мало, но именно у Америки космический военный бюджет в триллион долларов, что позволяет разбросать самое большое количество военных баз и авианосных эскадрилий по всему свету. Но как говорится – США Бог бережёт!

В ответ на разработки баллистических ракет Китая и сверхзвуковых проектов РФ, Вашингтон решил, что не пожалеет ни денег, не сил, чтобы обезопасить весь земной шар от мирового терроризма. США не считается с многими заключенными соглашениями о ядерном оружие – ограничение, разоружение и тем более неприменение, это не для Штатов. Многие лица из Пентагона, считают, что нет смысла гнаться за российскими и китайскими технологиями, устраивать гонку вооружений, а достаточно использовать старые-добрые ядерные носители. Обычные баллистические ракеты снарядить ядерными боеголовками, и заполнить ими территории союзнических государств, чтобы чемоданчик главы Белого дома становился всё более тяжёлый, а кнопка всё более красной.

Если говорить точнее, то США планируют, игнорируя всё договорённости усилить свою ядерную программу «Тотального контроля». Разместить ядерное оружие на территории Японии и Южной Кореи, чтобы передать привет своим «друзьям» из Народных республик, а также на Аляске, в Польше и Румынии, дабы крепко «пожать руку» России.

Размах действий США не может не впечатлять и ужасать одновременно, ведь неизвестно, как долго все эти проекты сохраняют паритет между ядерными державами. Нельзя быть точно уверенным, кто в следующий раз окажется представитель мирового терроризма. Но можно быть уверенным, ссылаясь на вычисления Альберта Эйнштейна, что если Третья Мировая война будет вестись ядерным оружием, то Четвертая уже палками и камнями. Вашингтону стоит хорошо запомнить, по кому бы не наносился ядерный удар, в первую очередь он наносится по земному шару, на котором, кстати, и расположены хранимые Богом США.