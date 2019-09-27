Путин предложил НАТО запретить наземные ракеты средней дальности

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Президент РФ решил лично предотвратить катастрофу.

25 сентября 2019 года СМИ опубликовали информацию об обращении президента РФ Владимира Путина к странам НАТО ввести мораторий на размещение в Европе и других странах ракет малой и средней дальности.

Предложение было разослано в форме письма в столицы всех членов Североатлантического альянса. Письмо также получили Китай, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В письме президент Путин напомнил, что российская сторона решила не размещать Европе или других регионах ракеты средней и меньшей дальности, пока США также воздерживается от этого. Владимир Владимирович призвал присоединиться к России и выступить в пользу введения моратория в рамках НАТО на развёртывания РСМД наземного базирования. Ранее от Москвы неоднократно поступали подобные предложения в страны Североатлантического альянса, но были проигнорированы, а в США без всяких доказательств заявляли, что такие системы уже развёрнуты на территории России

Напомним, что 2 августа 2019 года США в одностороннем порядке вышли из договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в его нарушении. Штаты не предъявили никаких доказательств, что Москва нарушила договорённости. Обвинения в адрес России последовали после того, как стало известно, что на вооружение РФ поступают малозаметные подлодки с ракетами малой и средней дальности на борту, способные подойти к побережью США незамеченными. После выхода Америки из сделки, РФ приостановила своё участие в ДРСМД.

Эксперты полагают, что выход из договора США нужен был для навязывания России новой гонки вооружения. Кроме того, разместив крылаты ракеты средней и меньшей дальности в странах Европы, Россия, в случае реальной войны, будет вынуждена наносить ответные удары прежде всего по Европе. Таким образом, США заодно отводят от себя первый удар.