Эстонцам померещился Су-34 российских ВКС

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Истребитель ВКС РФ якобы нарушил воздушное пространство.

Генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщил в СМИ, что Су-34 российских ВКС без предупреждения эстонские воздушные границы.. Самолёт находился в воздушном Эстонии менее минуты.

Произошло это 23 сентября, конкретное место пересечения границы эстонские военные не уточнили. Со слов представителей генштаба Сил обороны Эстонии, у Су-34 был выключен транспондер, пилот не выходил на связь с диспетчерскими службами. Полётный план также не был представлен. Из-за происшествия в МИД Эстонии был вызван российский посол, ему вручили ноту протеста.

Из Эстонии в международные СМИ подобная информация поступает регулярно. В воздушном пространстве над окрестностями острова Вайндло воздушным транспортом управляет Россия, но для пересечения воздушного пространства Эстонии российским воздушным судам требуется разрешение.

Министерство обороны РФ опровергают информацию о нарушении. Со слов представителей российского ведомства, Су-34 следовал в Калининград по заранее согласованному маршруту над нейтральными водами Балтики, при этом постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами.

По мнению экспертов из Минобороны, все заявления эстонской стороны касательно нарушения их воздушного пространства российскими ВКС являются нелепыми попытками привлечь к себе внимание западной общественности. Ряд политологов выдвигают версию о том, что «эстонские политики таким образом стремятся выслужиться перед западными партнёрами, дабы у тех появился повод ввести ещё больший контингент НАТО на территорию Эстонии».