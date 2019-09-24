Контакты военных РФ м Франции разваливают НАТО, беспокоятся СМИ Франции

Вчера, 16:14

Французская армия начинает сотрудничать с Москвой.

Французское издание Le Monde обеспокоено контактами начавшимися между военными России и Франции. Пока контакты осуществляются на уровне глав военных ведомств, но руководство военных разведок обеих стран тоже возобновило активный диалог. «Такие контакты военных РФ м Франции разваливают НАТО», — считают в Le Monde.

Напомним, что 9 сентября в Москве состоялась встреча между главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и генеральным секретарём по обороне и национальной безопасности Франции Клер Ланде. Участвовали во встрече начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и его французский коллега Франсуа Лекуантра.

Особенно взволновала обозревателя газеты информация о том, что в последней встрече участвовал бывший постпред России в НАТО Дмитрий Рогозин. Рогозин, по мнению эксперта издания, является «теневым» представителем Путина и активно ведёт переговоры от его лица, хотя и находится под санкциями США.

Контакты между военными ведомствами России и Франции нарушились после введения Западом против России, так называемых, «крымских» санкций. Франция, под давлением США, была даже вынуждена была разорвать очень выгодную сделку по продаже РФ вертолётоносцев «Мистраль».

«Сейчас президент Макрон активно „заигрывает“ с Путиным, пытаясь восстановить отношения, — считает французская газета. — На встрече в Москве стороны даже договорились о возобновлении заходов французских кораблей во Владивосток, что противоречит политике НАТО в отношении России».

Действительно, контакты между военными Франции и России становятся всё активнее и это стало приносить практические плоды. К примеру, в Ливии Франция, как и Россия, активно поддерживают армию маршала Халифы Хафтара, вопреки желанию остальных членов Северо-Атлантического блока.

Активно взаимодействуют обе страны и в Центральноафриканской республике (ЦАР) — вплоть до того, что спецназы обеих стран осуществляют совместные операции против сепаратистов.

Разумеется, эти события очень не нравятся ультра консервативному изданию Le Monde, которое выражает мнение сторонников Северо-Атлантического единства.