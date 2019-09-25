Бойцы австралийского спецназа привлечены за военные преступления

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Общество шокировано отсутствием профессиональной этики у силовиков.

Вокруг Министерства обороны Австралии разгорелся крупный скандал, связанный с действием спецподразделений данной страны. Начиная с 2012 года, расквартированные в Афганистане бойцы австралийского спецназа, как выясняется, кроме исполнения служебного долга занимались непотребствами. А, именно, эти служащие в армии лица, применяли пытки и целенаправленно убивали безоружных, мотивируя это тем, что борются с лишними задержанными.

Источниками доказательств являются признание самих бойцов спецназа, также анонимное доносы свидетелей. Утверждается, что австралийские военные издевались над людьми в наручниках. На данный момент собранные материалы доказывают, что имело место, по меньшей мере, четыре факта жестокого обращения и убийства заключенных. При этом, даже командование подтверждает, что определённая часть австралийских военнослужащих получая приказ без какой-либо жалости занималась расстрелами. Некоторые из этих прецедентов были задокументированы и теперь используются юристами, в качестве доказательстве при расследовании, данного дела.

Само же расследование по данному делу началось только 2016 году по инициативе министра обороны Ангусом Кэмпбеллом. Расследование было поручено главе Верховного апелляционного суда генерал-майору Полу Бреретону. На данный момент известно, что военное руководство страны осведомлено о случившихся непотребствах, со стороны спецназа. А наиболее существенными доказательствами являются записи признаний и свидетельские показания.

Но преступления должны быть не просто доказаны. Суду необходимо квалифицировать все действия не как «вынужденные меры», а как бесчеловечное отношение с нарушением всех международных норм, чтобы вдруг не смягчить вердикт своим «особенным» солдатам. В любом случае наказание никогда уже не будет соразмерным, но спецназ могут лишить всех званий и наград, а также их ждут реальные тюремные заключения.