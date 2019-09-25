Сегодня, 11:00

Зарплаты инженеров-оборонщиков стабильно низки.

Российская оборонная промышленность испытывает странные времена. С одной стороны, российская оборонка переживает волну новых военных заказов, направленных в том числе и на создание новейшей военной техники. С другой стороны, российская оборонная промышленность испытывает старые трудности, оставшиеся от 1990-х годов.

Среди этих трудностей часто указывают на низкую зарплату, что особенно критично для работников оборонно-промышленного комплекса, которые своими глазами видят, сколько зарабатывают менее квалифицированные выпускники учебных военных центров (УВЦ) при обычных гражданских вузах, которые пошли служить армейскими офицерами. Чаще всего, средняя зарплата инженера-оборонщика составляет 30-40 тысяч рублей.

Причём, пользователи социальных сетей искренне уверены, что в ситуации, когда конструкторы ВМФ и ВКС вынуждены работать за «копейки» виноват, в том числе, и министр обороны России Сергей Шойгу, который, по их мнению, тратит слишком много сил на обеспечение офицеров армии, забывая про тех, кто создаёт для армии оружие.

Независимые экономические эксперты указывают, что в ближайшее время нет никаких причин ждать существенного поднятия зарплат в оборонно-промышленном комплексе. Возможно, это одна из тех причин, по которым российская промышленность не может начать выпуск новых видов военной техники: простое отсутствие мотивации работать у инженеров и конструкторов, которые видят свои низкие зарплаты.